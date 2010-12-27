Полтава весной закупит десяток троллейбусов

Власти Полтава весной планируют закупить десяток троллейбусов.

Об этом на пресс-конференции заявил мэр города Александр Мамай.

"Хотим весной приобрести хотя бы до десятка троллейбусов. Я лично за то, чтобы кольцевыми маршрутами ездили троллейбусы, как экологически чистый вид транспорта. Для этого надо переоборудовать троллейбусы, обновить парк. Это все реально", - сказал мэр.

Он особо отметил, что троллейбус останется приоритетным для города видом транспорта из-за своей экологичности.

«На мой взгляд - это экологический вид транспорта. Мне не очень приятно, когда я стою на светофоре, а передо мной трогается автобус. От его угара у меня машина еще чернее становится, хотя и так черная. Представляю, что получают от этого запаха люди, стоящие на остановке », - отметил мэр.