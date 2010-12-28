На улицах Каховки установят системы видеонаблюдения за горожанами

Власти Каховки Херсонской области планируют установить в местах массового отдыха горожан системы видеонаблюдения для предупреждения краж и повреждения муниципального имущества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, в рамках проекта в центре Каховки предполагается установить 16 видеокамер круглосуточного наблюдения, которые будут мониториться операторами он-лайн. Кроме того, информация с камер будет архивироваться на отдельном сервере. Пользователями оперативной информации будут городские власти, милиция, МЧС, "Скорая помощь", коммунальные службы города.

Стоимость реализации проекта оценивается в 382 тыс. грн, из которых 200 тыс. грн., которые мэрия Каховки рассчитывает получить из фонда Всеукраинского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления. Остальные средства планируется привлечь из городского бюджета и от коммунальных предприятий.

Проект "Безопасный город", представленный мэрией Каховки, стал номинантом упомянутого конкурса в 2010 году.