В Киеве автомобиль упал с 4-метровой высоты на автостоянку
10:55, 28 декабря 2010Транспорт/Связь
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Этой ночью в столице на улице Вершигоры произошла авария. Автомобиль "Мицубиси-лансер", который ехал в сторону Троещины, не вписался в поворот и, выскочив на обочину, упал с 4-метровой высоты на автостоянку, передает «Сегодня».
Автомобиль перевернулся на крышу и повредил несколько других машин. По мнению инспекторов ГАИ, причина аварии - превышение скорости.
В салоне находились парень и две девушки - сейчас они в больнице.
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