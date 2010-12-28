В Киеве автомобиль упал с 4-метровой высоты на автостоянку

Этой ночью в столице на улице Вершигоры произошла авария. Автомобиль "Мицубиси-лансер", который ехал в сторону Троещины, не вписался в поворот и, выскочив на обочину, упал с 4-метровой высоты на автостоянку, передает «Сегодня».

Автомобиль перевернулся на крышу и повредил несколько других машин. По мнению инспекторов ГАИ, причина аварии - превышение скорости.

В салоне находились парень и две девушки - сейчас они в больнице.