В 2011 г. рынок лоукостеров впервые сравняется с традиционным — Колесников

В следующем году рынок лоу-кост авиаперевозчиков впервые сравняется по объемам с рынком традиционных авиакомпаний.

Об этом вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ сообщил в интервью в сегодняшнем номере газеты «Сегодня».

«Что касается лоу-коста: в следующем году рынок лоукостеров впервые сравняется по объемам с рынком традиционных компаний. И нам нужно идти следующим путем: недорогие, незагруженные аэропорты, ориентировать на лоу-кост-компании. Это касается, прежде всего, Луцка, где мы будем строить пассажирский терминал, и Ривного, которые можно задействовать не только для рейсов по стране, но и для небольших рейсов в Западную Европу. Также я хотел бы, чтобы мы задействовали Луганск – в восточном направлении», - сказал он.

По мнению Б.КОЛЕСНИКОВА, для того, чтобы цены на авиаперевозки в Украине были ниже, нужно демонополизировать рынок.

Он также подчеркнул необходимость развития региональных аэропортов.

«У нас есть три международных хаба – Киев, Львов и Донецк, где есть взлетно-посадочные полосы, способные принимать любые самолеты. Понятно, что в этих городах цена услуг не будет низкой. А вот все остальные областные центры (кроме, разве что, тех, которые расположены совсем рядом с Киевом) должны иметь регулярное авиасообщение со столицей. Это мы обеспечим. Но и они сами должны зарабатывать на недорогих перевозках и грузовых перевозках, обеспечив работу аэропорта в постоянном режиме. Потому что два рейса в день – Киев–Луцк и Луцк–Киев – это не загрузка аэропорта», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.