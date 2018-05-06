Пограничная побудка в поезде "Киев-Москва" отменяется...

Пассажиры поезда №1/2 "Киев-Москва" могут ночью, пересекая украинскую границу, спать спокойно – «побудка» отменяется. «Укрзализныця», таможня и пограничники начали эксперимент по внедрению упрощенной процедуры пограничных формальностей и таможенного контроля на пути следования этого поезда. Принятые меры упраздняют его специальную остановку на пункте пропуска при следовании из Киева в Москву.

Теперь проверки будут осуществляться не в пункте контроля «Хутор-Михайловский», как ранее, а непосредственно на вокзале Киев-Пассажирский еще до отправления поезда. Для ускорения процедуры документы на право пересечения границы будут проверять при входе в вагон. Обратный поезд №2 Москва-Киев по приезду в Украину проверят смотровые группы во время движения от станции «Дарница» в Киеве до центрального вокзала (конечная остановка).

По словам заместителя гендиректора «Укрзализныци» Леонида Лобойко, кроме повышения комфорта для пассажиров, которым не придется проходить процедуры поздно ночью, за счет упрощения таможенного контроля время движения поезда сокращается приблизительно на 20 минут. Стоянка в пункте контроля «Хутор-Михайловский» отменена.

Между тем, процедура проверки на российской стороне пока не меняется, посему контроль все же придется проходить в пункте Суземка (РФ) по старому доброму принципу - «ночная побудка». Поезд в московском направлении приходит в Суземки около 1 часа ночи, в киевском - около половины пятого утра.

Как сообщил начальник управления погранконтроля и регистрации Администрации Госпогранслужбы Александр Биньковский, эксперимент проводится только на территории Украины, так как РФ еще не присоединилась к упрощенной системе контроля. «Российская сторона активно изучает ситуацию, но пока время проведения такого эксперимента с их стороны не определено», - отметил А.Биньковский. По его словам, сроки эксперимента не ограничены, он будет действовать до открытия на вокзале Киев-Пассажирский пункта погранконтроля.

Пограничники и таможенники не исключают, что по данному принципу может быть упрощен контроль и на других направлениях. Вот только когда и на каких, пока не известно...

Маргарита Карпатина (УНИАН)