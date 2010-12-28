Колесников: в Украине в ближайшие 5-7 лет появятся скоростные автобаны

Вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ прогнозирует появление в ближайшие 5-7 лет скоростных автобанов в Украине. Об этом он сообщил в интервью в сегодняшнем номере газеты «Сегодня».

«Думаю, за 5–7 лет при уровне бюджетных поступлений, запланированных на 2011 год, вы Украину просто не узнаете», - сказал он.

По словам министра, будет несколько скоростных направлений.

«Самое главное – трансукраинская магистраль от Краковца до Успенки, это 1400 км. Часть ее – трасса Киев–Чоп уже есть. Вообще мы хотим, чтобы это была единая трасса – от Берлина до Ростова. До Краковца она построена, от Краковца до Львова 80 км мы построим за полтора года. Нужно полностью модернизировать участок Киев–Житомир. Наконец, надо построить новую трансднепровскую магистраль по правому берегу Днепра – Киев–Канев–Черкассы–Днепродзержинск–Днепропетровск с переходом Днепра в Днепропетровске–Донецк–Успенка–Ростов-на-Дону. Другой проект – трасса Москва–Симферополь. Та ее часть, которую прошлое правительство выдавало как свою – от Харькова до Днепропетровска – была построена еще в 90-е. Просто предыдущее правительство покрыло бетонную дорогу асфальтом. Но, так или иначе, этот участок трассы уже есть. Теперь нужно продлить – Запорожье–Мелитополь–Джанкой, и трасса Москва–Симферополь будет полностью скоростной», - сказал он.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, автобаны будут исключительно государственными, так как в Украине нет рынка платных дорог. «Исключительно. Есть две модели развития дорог – североевропейская (действует в Германии, Скандинавии и Швейцарии), при которой плата за дороги заложена в акцизе на топливо, и южноевропейская (в Италии, Франции, Испании), где дороги платные. Но в Украине нет рынка платных дорог! Венгрия пошла на концессию – это когда заключается договор на проход 1000 автомобилей за определенный промежуток времени; если прошло 900 – государство доплачивает концессионерам, если прошло 1100 – они получают премиальные. Так вот, в Венгрии, где уровень доходов повыше, чем у нас, дороги все равно убыточны», - сказал он.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, автобаны появятся в Украине благодаря акцизу на топливо.

Кроме того, эти средства будут направлять и на местные дороги. «С 2012 года мы еще хотим предусмотреть долю местных советов в акцизе на топливо; это означает, что каждый областной или районный совет будет жить возле бензоколонки, потому что от ее доходов будет зависеть финансирование строительство дорог местного значения», - отметил министр.