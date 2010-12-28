В Шереметьево начались драки - у пассажиров сдали нервы

В московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково по-прежнему сохраняется напряженная обстановка. Корреспондент РБК сообщил о драке между пассажирами в аэропорте Шереметьево. Нервы пассажиров сдали, и в терминале D возле 5-го выхода произошла потасовка, однако официального подтверждения инцидента не поступало.

В Шереметьево после 09:00 мск был отменен 21 рейс на вылет: десять рейсов в Санкт-Петербург, по два рейса в Сочи, Екатеринбург и Астрахань и по одному рейсу в Калининград, Бургас, Геленджик, Волгоград и Стокгольм. Между тем с 0:00 по 8:30 мск аэропорт принял 51 рейс и отправил 62 самолета, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

В аэропорту Домодедово согласно расписанию отменен только один рейс на Самару, однако зафиксированы задержки рейсов в Душанбе, Абу-Даби, Стамбул, Екатеринбург, Шарм-эль-Шейх, Лондон, Мадрид. Во Внуково отменены рейсы в Уфу, Хургаду, Архангельск и Шарм-эль-Шейх, но аэропорт продолжает работу в штатном режиме.

Ситуация все же остается напряженной. Как сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" вокалист группы "Наив" Александр Чача Иванов в ночь на 28 декабря, пассажиров в аэропорту Шереметьево успокаивали бойцы ОМОНа. По словам музыканта, омоновцы сажают пассажиров в автобусы и якобы отвозят на самолеты, однако затем возвращают в терминалы. По сообщениям представителей аэропортов, в учреждениях не зафиксировано случаев беспорядков.

Ситуация ухудшается тем, что администрация не оказывает должной помощи пассажирам. Как утверждают клиенты авиалиний, талоны на еду дают право на получение чая и двух шоколадок, но чтобы их получить, необходимо отстоять многочасовую очередь. Цены в кафе аэропортов по-прежнему остаются высокими: салат стоит 300-400 рублей, а стейк – больше 1000. Самочувствие пассажиров ухудшается: по словам очевидцев, многих – особенно детей – отвозят из терминалов на каретах скорой помощи, передает РБК.