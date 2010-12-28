Львов получит из госбюджета 75 млн. грн. на ремонт дорог к Евро-2012

Для оплаты выполненного в 2010 году ремонта дорог во Львове из государственного бюджета выделено 75 миллионов гривень.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, эти средства будут выплачены подрядным организация за ремонт улиц Липинского, Любинской, Городокской и Сахарова во Львове.

27 декабря исполнительный комитет принял решение «О предоставлении согласия на получение финансовой помощи на безвозвратной основе». Средства выделены в соответствии с Государственной целевой программой подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

«В начале года государством было задекларировано выделение 200 миллионов гривень на ремонты дорог. 50 млн. гривень мы получили в начале года, еще 37 миллионов как финансовую помощь получили впоследствии», - сообщил УНИАН и.о. начальника управления капитального строительства Львовского городского совета Игорь ФАЛЮТА.

Напомним, на строительство и реконструкцию дорог к Евро-2012 средства из государственного бюджета выделяют как финансовая помощь на безвозвратной основе.