Кабмин разрешил предоплату для строительства магистрали через Днепр в Запорожье

Кабинет министров Украины (постановление от 27 декабря 2010 г. №1189 «Некоторые вопросы предварительной оплаты материалов, необходимых для выполнения работ по строительству автотранспортной магистрали через Днепр в г. Запорожье») разрешил предоплату по данному строительству.

Текст документа размещен на сайте КМУ.

Согласно документу, Кабмин согласился с предложением Запорожской областной государственной администрации об использовании средств, полученных генеральным подрядчиком в сентябре-октябре 2010 г., как предварительную оплату материалов, необходимых для выполнения работ по строительству автотранспортной магистрали через Днепр в г. Запорожье.

Напомним, Кабинет министров Украины распоряжением от 24 февраля 2010 г. №286-р утвердил поданный Запорожской облгосадминистрацией откорректированный проект строительства автотранспортной магистрали через р. Днепр в г. Запорожье.

Общая сметная стоимость строительства утверждена в размере 5 млрд. 028 млн. 661,939 тыс. грн., в том числе, строительно-монтажных работ – 3 млрд. 520 млн. 938,165 тыс. грн., оборудования – 9 млн. 818,1 тыс. грн., другие расходы – 1 млн. 497 млн. 905,674 тыс. грн. Длительность строительства – 9 лет, таким образом, завершение строительства запланировано через 3 года – в 2013 году. Параметры мостового перехода остались прежними – протяжность магистрали, 9100 метров, в том числе моста через Днепр – 660 м, через старое русло Днепра – 340 м.

Напомним, в соответствии с утратившим действие распоряжением КМУ за 2004 год, сметная стоимость строительства была утверждена в размере 1 млрд. 903 млн. 612,55 тыс. грн., при этом строительство должно было вестись 6 лет. Строительство моста началось в 2004 г.