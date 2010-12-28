ГАИ намерена во второй половине 2011г. передать в Кабмин новые Правила дорожного движения

Государственная автомобильная инспекция рассчитывает во второй половине 2011 года передать для утверждения в правительство изменения в Правила дорожного движения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил начальник Государственного департамента ГАИ МВД Украины Валерий ЛОЗОВОЙ.

«Я думаю, что во второй половине 2011 года они будут вынесены на утверждение в правительство», - сказал он, отметив, что в этом году ГАИ вынесла на обсуждение общественности и предложила вносить свои предложения по совершенствованию ПДД. В ходе обсуждения ГАИ получила более тысячи предложений, но в ходе их изучения и утверждения должны остаться не более 30.

По словам В.ЛОЗОВОГО, предварительная редакция правил дорожного движения была утверждена в 2001 году, но за этот период был внесен ряд изменений в закон о дорожном движении, Кодекс Украины об административных правонарушениях, другие нормативные документы, в связи с этим необходимо согласовать эти изменения с ПДД.