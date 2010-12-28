ГАИ планирует возобновить работу стационарных постов ДПС

Государственная автомобильная инспекция планирует возобновить работу стационарных постов дорожно-патрульной службы (ДПС), оборудовав их современными стационарными системами «видеоконтроль» и «Арена», с помощью которых можно в режиме реального времени выявлять водителей, превысивших скорость, лишенных прав на управление автомобилями, а также транспортные средства, находящиеся в розыске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил начальник Государственного департамента ГАИ МВД Украины Валерий ЛОЗОВОЙ.

«Вообще сейчас подготовлен проект приказа о возобновлении функций стационарных постов (около 35 постов)», - сказал он, отметив, что работа постов будет возобновлена при условии, если их удастся оснастить вышеуказанными электронными поисковыми системами.

По словам В.ЛОЗОВОГО, в данное время по такому образцу оборудован стационарный пост «Быковня» в Киеве, где проводится эксперимент по использованию современного технического комплекса.

Начальник ГАИ отметил, что методы и способы фиксации правонарушений с помощью названных систем позволяют избегать прямого контакта инспектора ГАИ и водителя, поскольку поисковая система устроена таким образом, что какое-либо постороннее вмешательство в ее работу невозможно. В результате этого технический прибор безошибочно фиксирует правонарушение, а инспектору остается лишь оформить соответствующий протокол.

То есть, как отметил В.ЛОЗОВОЙ, количество выявленных правонарушений всегда равняется количеству составленных протоколов.

По его словам, по окончании эксперимента ГАИ закупит еще 5 таких систем, а затем в сжатые сроки оборудует ими все 35 стационарных постов ДПС.