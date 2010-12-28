«ВТБ Банк» и ПУМБ предоставят ПЖД кредиты на 135 млн. грн.

АО "ВТБ Банк " и ПАО "Первый Украинский Международный банк" выиграли тендер Приднепровской железной дороги на предоставление финуслуг в части привлечения краткосрочных кредитных ресурсов для пополнения оборотных средств и долгосрочных кредитных ресурсов для выполнения программы капитальных инвестиций (общая сумма 135,25 млн. грн.). Об этом сообщается на портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, договоры с банками подписаны 21 декабря т.г.

В частности, ПАО "Первый Украинский Международный банк "предоставит кредит в 7,75 млн. грн. (1-й лот), «ВТБ Банк» - 127,5 млн. грн. тремя лотами (25,5 млн. грн. и по 51 млн. грн.).

Срок поставки — ноябрь 2010 – декабрь 2013 гг.

Напомним, тендер был объявлен в октябре 2010 г.

Справка УНИАН. Приднепровская железная дорога перевозит более 227 млн. тонн грузов и более 90 млн. пассажиров в год.

По итогам 2009 года ПЖД увеличила чистую прибыль более чем в два раза, или на 41,757 млн. грн., по сравнению с 2008 годом, – до 79,953 млн. грн.

Согласно сообщению, в 2009 году железная дорога увеличила чистый доход на 2,3%, или 152 млн. грн., по сравнению с 2008 годом, – до 6,63 млрд. грн.

В 2010 году ПЖД планирует получить чистую прибыль на уровне 2009 года.