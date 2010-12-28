ЮЗЖД назначила дополнительные электропоезда повышенного комфорта

Для обеспечения спроса на пассажирские перевозки в пригородном сообщении в период новогодних и рождественских праздников Юго-Западная железная дорога назначила дополнительные электропоезда повышенного комфорта. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЗЖД.

В частности, на 29 декабря 2010 года назначены поезд № 810/809 Киев-Шостка - Фастов, № 827/828 Киев - Жмеринка - Киев; № 853 Киев - Хмельницкий. На 30 декабря 2010 года -

№ 802/801 Фастов-Шостка - Фастов, № 810/809 Киев-Шостка - Фастов, № 819 Киев - Шепетовка, № 841/842 Киев - Шепетовка - Киев; № 827/828 Киев - Жмеринка - Киев; № 853 Киев - Хмельницкий. На 31 декабря - № 802/801 Фастов-Шостка - Фастов, № 841/842 Киев - Шепетовка - Киев. На 3 января 2011 года назначены: поезд № 802/801 Фастов-Шостка - Фастов, № 810/809 Киев-Шостка - Фастов; № 840 Киев - Шостка, № 841/842 Киев - Шепетовка - Киев; № 836 Коростень - Киев, № 827/828 Киев - Жмеринка - Киев;

№ 871/872 Коростень - Козятин - Возляково.

В то же время, ввиду отсутствия пассажиропотока будет отменено несколько рейсов электропоездов повышенного комфорта, а именно: 31 декабря № 840/839 Киев-Шостка - Фастов, 1 января 2011 г. - № 810/809 Киев-Шостка - Фастов, № 840/839 Киев-Шостка - Фастов; № 841/842 Киев - Шепетовка - Киев; № 865 Киев - Гребенка - Киев; 2 января - № 802/801 Фастов-Шостка - Фастов, № 810/809 Киев-Шостка - Фастов; № 840/839 Киев-Шостка - Фастов, № 841/842 Киев - Шепетовка - Киев; № 822 Винница - Киев; № 836 Коростень - Киев, № 872/828 Киев - Жмеринка; № 826/825 Киев - Гребенка - Киев; № 871/872 Коростень - Козятин - Возляково; 3 января - № 803/804 Рокитное - Киев; № 803/804 Киев - Рокитное.

Юго-Западная железная дорога призывает пассажиров следить за изменениями

в расписании движения поездов пригородного сообщения.