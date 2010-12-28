Несмотря на сложные погодные условия, аэропорт «Борисполь» работает в штатном режиме. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

Как подчеркивают в аэропорту, задержки рейсов на прилет происходят по причине сложных погодных условий в аэропортах отправления и по другим техническим причинам, связанным с работой авиаперевозчиков, а не «Борисполя», как сообщают некоторые СМИ.

При этом ситуация на отправку рейсов «находится полностью под контролем», отмечается в сообщении. Антиобледенительная обработка воздушных судов всех рейсов на вылет осуществляется согласно очередности и регулярности отправления.

Согласно сообщению, все службы аэропорта «Борисполь» прилагают максимальные усилия, чтобы в предпраздничные дни все пассажиры были отправлены вовремя. Взлетно-посадочные полосы очищаются методом патрулирования. Коэффициент сцепления на полосе поддерживается на уровне 0,3, что позволяет принимать и отправлять все воздушные суда.

Для очистки перронов и ВПП от снежных валов задействована необходимая техника: 11 машин «Джет-Брум», 6 тракторов, 2 машины МДК. Подготовлены для работы шнеко-роторные очистители для отбрасывания снега на расстояние до 50 метров, работает 7 машин «Элефант» для антиобледенительной обработки самолетов.