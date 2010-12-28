30 декабря со столичного ж/д вокзала отправятся пассажиров в 6 раз больше обычного

В обычные дни со столичного вокзала ЮЗЖД отправляется около 20 тысяч пассажиров в сутки, а 30 декабря т.г. с Киевского вокзала в разных направлениях отправится пассажиров почти в 6 раз больше. Как сообщила УНИАН пресс-служба ЮЗЖД, об этом свидетельствует реализация билетов.

По данным пресс-службы, по состоянию на сегодня, на 30 декабря на выезд из столицы уже приобретено около 40 тысяч проездных документов дальнего сообщения. Больше всего билетов пассажиры приобрели в западных направлениях, где есть горнолыжные курорты, и в сторону Крыма.

Как отмечают на ЮЗЖД, спрос на железнодорожные билеты на новогодние и рождественские праздники возрастает ежегодно, особенно в «пиковые» дни - 29 и 30 декабря. На сегодня ЮЗЖД назначила на 29 декабря 2010 г. дополнительный поезд № 511 сообщением Киев - Львов; на 30 декабря - поезд № 547/548 сообщением Киев - Симферополь; на 31 декабря - № 571/572 сообщением Киев - Ивано-Франковск.

Кроме того, столичная магистраль пополняет дополнительными вагонами и графиковые поезда. Всего ЮЗЖД привлекла к новогодним перевозкам 257 вагонов, назначила 18 дополнительных поездов.

Как отмечается в сообщении, ЮЗЖД изучает ситуацию по наличию билетов, и продолжает назначать дополнительные поезда на новогодние и рождественские праздники.