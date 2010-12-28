Минтранс РФ рекомендует авиакомпаниям отменять рейсы на Санкт-Петербург

Министерство транспорта РФ рекомендует авиакомпаниям отменять рейсы на Санкт-Петербург для разгрузки столичных аэропортов, в которых из-за непогоды скопились тысячи пассажиров, сообщил во вторник журналистам глава Минтранса Игорь ЛЕВИТИН, сообщает РИА Новости.

"Мы рекомендовали авиакомпаниям, так как есть выбор по отмене рейсов, отменять Санкт-Петербург. Мы считаем, что в Санкт-Петербург можно альтернативно увезти людей поездом", - сказал министр.

Он добавил, что "Аэрофлот" и другие авиакомпании уже частично отменили рейсы в Санкт-Петербург. В целом министр считает, что в сложившихся условиях в московском авиационном узле с массовой задержкой рейсов на расстоянии до полутора тысяч километров находятся те маршруты, по которым железнодорожники смогут перевезти людей к Новому году.

Вместе с тем И.ЛЕВИТИН подчеркнул, что все международные рейсы будут выполняться по прежнему расписанию, "потому что они завязаны на наших граждан, которые ждут перелета в Москву". Также он добавил, что авиакомпании должны представить обновленные графики полетов, до 31 декабря включительно. Это касается выполнения внутренних рейсов. В целом он отметил, что РЖД запускает дополнительно 400 поездов, но это связано не только с проблемами в московских аэропортах, но и с новогодними праздниками. Министр добавил, что продолжаются сбои "Аэрофлота"в Шереметьево. При этом он подчеркнул, что ни один вылет или прилет не были задержаны из-за неподготовленной аэродромной инфраструктуры. Он добавил, что взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и другая инфраструктура были постоянно готовы к приему воздушных судов. В целом он отметил, что "Аэрофлот"и S7, по предварительным данным, отменят или уже отменили 32 и 35 внутренних рейсов соответственно.

И.ЛЕВИТИН добавил, что с такой ситуацией аэропорты московского авиаузла столкнулись впервые. "Мы для себя ставим задачу максимально быстро войти в расписание. Сегодня первый день, когда в Домодедово все работает. Необходимо вывезти пассажиров", - сказал он. По словам министра, всего в Домодедово вылететь не смогли 10-12 тысяч человек, в терминале D Шереметьево – от 6 до 8 тыс. человек.