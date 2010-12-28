«Днепрогорэлектротранс» привлек в "ПриватБанке" 17 млн. грн. кредита

Коммунальное предприятие «Днепрогорэлектротранс» привлек под гарантии Днепропетровского городского совета в "ПриватБанке" 17 млн. грн. для закупки трамваев в Германии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил городской голова Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО.

По его словам, кредит предоставлен сроком на 3 года под 18% годовых без залога.

И.КУЛИЧЕНКО отметил, что «Днепрогорэлектротранс» закупает 48 трамвайных вагонов производства Чехии, которые эксплуатировались в Германии после капитального ремонта.

«Такие же трамваи мы покупали для Днепропетровска почти 5 лет назад. Они сейчас эксплуатируются на уровне, не худшем, чем новые трамваи производства «Южмаша», - подчеркнул И.КУЛИЧЕНКО.

Первая партия трамваев прибудет в Днепропетровске в начале января 2011 г.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Основными акционерами «ПриватБанка» являются Игорь КОЛОМОЙСКИЙ - 49,1535% акций и Геннадий БОГОЛЮБОВ - 48,9971%.