«Лугансктепловоз» привлечет 1 млрд. руб. кредита у Коломенского завода

ОАО «Холдинговая компания «Лугансктепловоз» (г. Луганск) достигло договоренности с ОАО «Холдинговая компания «Коломенский завод» (Московская обл., Россия) о получении от нее кредита в размере 1 млрд. руб. (примерно 261 млн. грн.).

Об этом сказано в сообщении ХК «Лугансктепловоз», опубликованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, тендер, объявленный в ноябре, проходил по процедуре открытых торгов. Процентная ставка - 8,1% годовых. Договор заключен 21 декабря.

Справка УНИАН. ОАО «Холдинговая компания «Лугансктепловоз» – крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных грузовых тепловозов и электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.

«Коломенский завод» контролируется российским «Трансмашхолдингом», который через «Брянский машзавод» претендовал на покупку государственного пакета акций «Лугансктепловоза» в 2007 и 2010 годах.