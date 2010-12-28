ДЖД назначила 6 дополнительных поездов к праздникам

На период повышенного пассажиропотока во время новогодних и рождественских праздников Донецкая железная дорога, по состоянию на 28 декабря 2010 г., назначила шесть дополнительных поездов. Об этом сообщили УНИАН в пресс-служба ДЖД.

На праздники назначены поезда № 524/523 Луганск-Киев отправлением из Луганска 29/12, из Киева - 30/12, № 553/554 Донецк-Львов отправлением из Донецка 2,8/01, из Львова - 3,9/01, № 551/552 Донецк-Ворохта отправлением из Донецка с 25/12 по 15/03 (кроме 31/12) через день по нечетным, из Ворохты с 26/12 по 16/03 через день по четным (в состав входит вагон-автомобилевоз); № 525/526 Ясиноватая-Симферополь отправлением из Ясиноватой 30/12; из Симферополя - 31/12; № 577/578-576/575 Мариуполь-Киев отправлением из Мариуполя 27,29/12, из Киева 28,30/12; № 503/504 Дебальцево-Киев-Донецк отправлением из Дебальцево 29/12, из Киева 30/12; № 505/506 Донецк-Дебальцево отправлением из Донецка 31/12.

Кроме того, составом других дорог назначены поезда № 513/514 Москва-Донецк отправлением из Москвы 24,26,28,30/12, из Донецка 25,27,29/12; № 801/802 Харьков-Краматорск отправлением из Харькова 30/12; № 519/520 Донецк-Ростов отправлением из Донецка 31/12.

Согласно сообщению, кроме того Донецкая железная сформировала детский поезд № 971/972 сообщением Дебальцево-Полтава-Киев-Донецк отправлением из Дебальцево 3/01, в составе поезда 12 пассажирских вагонов.

Как отмечают на ДЖД, детский поезд организуется из лучших вагонов железной дороги. В пути детей будут сопровождать опытные проводники, а за обеспечением их безопасности и сохранением здоровья следить сотрудники транспортной милиции и медицинские работники. По каждому вокзалу определяется порядок встречи, посадки, высадки организованных групп детей. За движением "детских" составов установлен строгий диспетчерский и санитарный контроль.

Как отмечают на ДЖД, на протяжении этого зимнего сезона в несколько раз возросло количество поданных групповых заявок. Так, на сегодня уже отработаны 300 заявок на 8 300 пассажиров, в том числе 181 групповая детская заявка на 5 440 детей.

Согласно сообщению, сегодня Донецкая железная рассматривает вопрос о назначении дополнительных поездов в киевском и львовском направлениях.