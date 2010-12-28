В Днепропетровске перевозчики предлагают вдвое повысить цены на проезд

Руководители автотранспортных предприятий Днепропетровска направили в горисполком предложения о повышении цены на проезд в маршрутных такси с 2 грн. до 4 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель правления днепропетровского АТП-11205 Григорий ЖУКОВ.

По его словам, предложение о повышении тарифов связано с ростом цен на горючее, минимальной зарплаты и запчастей к автотранспорту.

«Мы дали свои предложения в горисполком, заложив тарифы с нулевой рентабельностью, в которых установили для автобусов большой вместимости цену на проезд - 2 грн., для «Богданов» - 3 грн., и для других видов маршруток - 4 грн.»,- отметил Г. ЖУКОВ.

Городской голова Днепропетровска И. КУЛИЧЕНКО сегодня на пресс-конференции также заявил, что тарифы на проезд в маршрутках будут пересматриваться, поскольку нынешние тарифы закладывались при стоимости ГСМ 4,2-4,7 грн. за литр.

«Сегодня перевозчики работают с управлением по ценам. Как только будут найдены приемлемые коридоры для стоимости перевозок, мы объявим общественные обсуждения. Я вас уверяю, что цена завышенной не будет и городской совет применит все возможные компенсаторы для того, чтобы люди пользовались этим видом транспорта», - сказал мэр Днепропетровска.

Вместе с тем, И. КУЛИЧЕНКО уточнил, что «в ближайшее время повышения тарифов на проезд в маршрутках не будет».