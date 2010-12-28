«Дельта-Лоцман» ввел новые метеостанции для регулирования движения судов

На постах регулирования движения судов государственного предприятия «Дельта-лоцман» в течение декабря 2010 года установлены современные метеостанции VAISALA WXT 520 финского производства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, введение новых метеостанций существенно расширило возможности лоцманов-операторов. С помощью установленного оборудования можно измерить скорость и направление ветра, атмосферное давление, температуру, количество осадков и относительную влажность воздуха. Вся информация с метеостанций автоматически отображается на мониторе лоцмана-оператора и в режиме реального времени передается судам, находящимся в зоне ответственности поста регулирования движения судов.

Кроме того, между региональными подразделениями служб регулирования движения судов налажен обмен данными, получаемыми с метеостанций. Обобщенная информация поступает на центральный сервер предприятия, что дает возможность получать полную картину метеорологических условий в Азово-Черноморском бассейне и способствует повышению уровня безопасности судоходства.

Метеостанции функционируют в штатном режиме в центре регулирования движения судов «Измаил», постах регулирования движения судов «Вилково» и «Рени» (Дунайский регион), «Очаков», «Широкая Балка» (Днепро-Бугский регион) и «Феодосия» (Азово-Крымский регион).