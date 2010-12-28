ЮЗЖД отменила торги по закупке 2 электровозов у «Электровозостроения»

ГП «Юго-Западная железная дорога» (ЮЗЖД) отменило торги по закупке 2 магистральных электровозов ДС3 у ГП «Днепропетровский научно-производственный комплекс «Электровозостроение».

Об этом сообщается на официальном портале «Государственные закупки».

Как отмечается в сообщении, торги отменены согласно письму Министерства экономики Украины от 6 декабря об отказе в согласовании применения процедуры закупки у одного участника.

Как сообщал УНИАН, ЮЗЖД планировала закупить два магистральных электровоза стоимостью 73 млн. грн. у «Электровозостроения» по процедуре закупки у одного участника.

Срок поставки электровозов был намечен на декабрь 2010 г. - июнь 2011 г.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов "Укрзализныци" находится в ведении железной дороги.

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Хмельницкой областей.