ОЖД выбрала «Метробудкомплект» для модернизации тепловозов

ООО "Метробудкомплект" победило в открытом тендере ГП «Одесская железная дорога» на услуги по техническому обслуживанию, ремонту и восстановлению железнодорожных, трамвайных локомотивов и подвижного состава (услуги по модернизации тепловозов ЧМЭЗ новыми силовыми установками).

Об этом сообщается на сайте Государственные закупки.

Стоимость договора - 1 млрд. 689,99 млн. грн. (с НДС). Дата акцепта - 22 ноября, дата договора - 17 декабря, срок поставки - до 31 декабря 2010 г.