ОЖД выбрала «Метробудкомплект» для модернизации тепловозов
18:47, 28 декабря 2010Транспорт/Связь
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ООО "Метробудкомплект" победило в открытом тендере ГП «Одесская железная дорога» на услуги по техническому обслуживанию, ремонту и восстановлению железнодорожных, трамвайных локомотивов и подвижного состава (услуги по модернизации тепловозов ЧМЭЗ новыми силовыми установками).
Об этом сообщается на сайте Государственные закупки.
Стоимость договора - 1 млрд. 689,99 млн. грн. (с НДС). Дата акцепта - 22 ноября, дата договора - 17 декабря, срок поставки - до 31 декабря 2010 г.
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