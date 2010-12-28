В Сумской области грузоперевозки сократились на 5%

В Сумской области за январь-ноябрь 2010 г. предприятиями транспорта перевезено 3951,5 тыс. тонн грузов, что на 5,2% меньше, чем за январь-ноябрь 2009 г. При этом грузооборот увеличился на 11,1% и составил 10443,7 млн. тонно-километров.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Сумской области.

Так, за январь-ноябрь 2010 г. железнодорожным транспортом перевезено 2285,5 тыс. тонн грузов, или 87,1% к январю-ноябрю 2009 г. Грузооборот при этом увеличился на 10,9% и составил 10,09 млрд. ткм.

Среди номенклатурных групп грузов железнодорожным транспортом отправлено зерна и продуктов перемола зерна - 860,6 тыс. т, лесных грузов - 542,9 тыс. т, утиля черных металлов - 176,3 тыс. т, химических и минеральных удобрений - 168,6 тыс. т, строительных материалов - 112,6 тыс. т, нефти и нефтепродуктов - 58,7 тыс. т. При увеличении объемов отправления химических и минеральных удобрений почти в 1,7 раза, лесных грузов на 45,5%, лома черных металлов на 18,7% и строительных материалов на 32,3% произошло уменьшение отправлений зерна и продуктов перемола на 45,1%, нефти и нефтепродуктов - на 24,3%, черных металлов - на 11,8%.

Предприятиями автотранспорта, с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями, за январь-ноябрь 2010 г. перевезено 1666,0 тыс. т грузов, что на 8,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом доля грузоперевозок, которые осуществляют физические лица-предприниматели, постоянно увеличивается. Следовательно, за январь-ноябрь текущего года эта доля составила 48,0% общего объема против 40,2% объема за соответствующий прошлогодний период.

Объем выполненного грузооборота увеличился против января-ноября 2009 г. на 17,9%, что обусловлено увеличением расстояния доставок грузов в международном сообщении, и составил 355,6 млн. ткм.