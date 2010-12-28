В Сумской области пассажирские перевозки сократились на 8,9%

В Сумской области за январь-ноябрь 2010 г. пассажирским транспортом перевезено 118,9 миллиона пассажиров и выполнено 3833,3 млн. пасс./км пассажирооборота, что составляет соответственно 91,1% и 99,9% к январю-ноябрю 2009 г.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Сумской области.

Железнодорожным транспортом за январь-ноябрь 2010 г. отправлено 16788,1 тыс. пассажиров, что на 0,7% больше объемов января-ноября 2009 г.

Услугами автомобильного транспорта, с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями, воспользовались 77484,4 тыс. пассажиров, что на 13,9% меньше, чем за январь-ноябрь 2009 г. Из них 86,5% общего объема перевезено транспортом физических лиц-предпринимателей. Перевозки пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей уменьшились на 15,0%.

Троллейбусным и трамвайным горэлектротранспортом за январь-ноябрь 2010 г. перевезено 24613,2 тыс. пассажиров, из них 8175,8 тыс. пассажиров - с платным проездом, что соответственно составляет 103,4% и 87,3% объемов января-ноября 2009 г.

Сегодня на рынке транспортных услуг Сумщины наряду с 97 автотранспортными предприятиями работают 526 физических лиц-предпринимателей, которые по договорам с местными администрациями выполняют маршрутные пассажироперевозки. Частные предприниматели используют 1199 маршрутных автобусов, в том числе 546 «маршруток» работают в г. Сумы.