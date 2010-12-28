Пассажиры Шереметьево избили нескольких сотрудников "Аэрофлота"

Пассажиры, недовольные длительными задержками рейсов из-за последствий непогоды, избили нескольких сотрудников "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево, рассказал РИА Новости источник в авиакомпании. "Несколько сотрудников, которые общались с пассажирами, были избиты, среди пострадавших были и женщины", сказал источник. По его словам, представители "Аэрофлота" боятся выходить к пассажирам, потому что в аэропорту не хватает охраны.

Однако пресс-служба ОАО "Терминал", которое управляет терминалом D, позднее эту информацию опровергла. "Ранее опубликованные в интернете сведения об инциденте с избиением сотрудника авиакомпании "Аэрофлот" не соответствуют действительности", - сообщила п/с.

Ситуация в московских аэропортах, где из-за непогоды уже несколько суток ожидают своих рейсов тысячи людей, остается напряженной. Один из пассажиров, находящихся в Шереметьево, сообщил РИА Новости во вторник, что некий мужчина избивал другого в течение нескольких минут, при этом рядом не было ни охраны, ни милиции.

В свою очередь в "Терминале" сообщили, что, по данным службы безопасности компании, никаких инцидентов в терминале D не было. "В терминале D действительно усилены наряды милиции и присутствует ОМОН. Подобные меры способствуют обеспечению безопасность пассажиров при отмене или переносе рейсов и большом скоплении людей в аэропорту", - говорится в сообщении компании.

По данным Ассоциации туроператоров России, задержки и отмена авиарейсов в московских аэропортах из прошедшего в минувшие выходные" ледяного дождя" коснулись более 20 тысяч человек.