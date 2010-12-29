В России разбился военный самолет, погибли 12 человек

В России разбился военно-транспортный самолет Ан-22, погибли все 12 летчиков, находившиеся на борту.

Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в Следственном комитете РФ.

"На борту самолета находились 12 военных летчиков из состава двух экипажей. Все они погибли", - сказали в СК.

Военным следственным отделом Следственного комитета по Тульскому гарнизону по факту крушения Ан-22 возбуждено уголовное дело по ст. 351 Уголовного кодекса РФ - "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".

"По версии следствия, 28 декабря около 21.00 мск самолет военно-транспортной авиации Ан-22 вылетел из города Воронеж и следовал в аэропорт Мигалово Тверской области. Спустя менее часа жители поселка Красный Октябрь Тульской области увидели самолет, а затем услышали взрыв. Около 03.00 мск место падения самолета было обнаружено с воздуха", - отметили в СК.

"В настоящий момент следователи осматривают место падения самолета. Ведется поиск "черных ящиков", - сообщили в Следственном комитете.