Львовский аэропорт предлагают назвать именем Короля Данила

Городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ предлагает назвать львовский аэропорт именем Короля Данила.

«Во время последнего визита вице-премьер-министра Бориса КОЛЕСНИКОВА я выдвинул предложение, чтобы аэропорт после полной его реконструкции был назван именем Короля Данила, который основал Львов и назвал город именем своего сына Льва», - отметил в комментарии УНИАН А.САДОВЫЙ.

Также городской председатель информировал, что государство приняло окончательное решение не закрывать аэропорт на время реконструкции взлетно-посадочной полосы.

«На некоторое время надо будет перейти на меньшие типы самолетов, но все авиакомпании, летающие во Львов, имеют сегодня такие типы самолетов. Это даст возможность нам работать дальше в туристическом плане и быть открытыми для мира», - добавил А.САДОВЫЙ.

По словам мэра, сейчас четко ведутся работы по строительству нового терминала и стадиона, и «осенью в следующем году эти объекты будут сданы в эксплуатацию».