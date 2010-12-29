Аэропорт «Борисполь» работает в штатном режиме

Работа аэропорта «Борисполь» осуществляется в штатном режиме. Как сообщили УНИАН в пресс-службе аэропорта, взлетно-посадочные полосы очищаются в соответствии с техническими требованиями.

Обеспечивается антиобледенительная обработка воздушных судов всех рейсов на вылет согласно очередности.

По данным аэропорта, по состоянию на 10.00 (по киевскому времени) по причинам, связанным с внутренним планированием рейсов авиакомпаниями, задерживаются рейсы на прибытие: из Пекина, Москвы, Вильнюса. На внутренних направлениях незначительные задержки на прибытие фиксируются из Донецка, Харькова, Одессы, Симферополя. Авиакомпанией «Аэрофлот» отменен рейс №183 (184) из Москвы. Все пассажиры будут доставлены другими рейсами.

Кроме того, по причинам, связанным с поздним прибытием воздушных судов и другим причинам, обусловленным работой авиакомпаний, позже будут отправлены рейсы: №171 на Бангкок (ориентировочное время отправления 18.00), 141 - на Торонто (ориентировочное время отправления 15.00), 131 - на Нью-Йорк (ориентировочное время отправления 17.00). Рейс 181 на Пекин перенесен на завтра.