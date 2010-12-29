«Укрзализныця» выполнит свыше 1660 корпоративных заказов на праздничные перевозки

Во время новогодних и рождественских праздников железные дороги Украины выполнят 1662 групповых заказа на перевозку 52 тыс. 177 пассажиров преимущественно в направлении Крыма и на Западную Украину. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

В частности, в период с 25 декабря по 10 января оформлено 783 групповые заявки для перевозки 23 тысяч детей. Больше всего детей будет перевезено Юго-Западной железной дорогой - 7302, Южной - 5070 и Донецкой - 4978, в том числе, и на президентскую елку в Киев.