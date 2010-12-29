Пассажиров, не могущих вылететь из московских аэропортов, вывезут в Питер на "Сапсанах"

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) назначило на 30 декабря дополнительный поезд "Сапсан" по маршруту Москва - Санкт-Петербург отправлением с Ленинградского вокзала в 13.45 мск, сообщаета пресс-служба РЖД. "Первоочередное право приобретения билетов на дополнительный поезд "Сапсан" предоставлено пассажирам аэропортов Домодедово и Шереметьево", - говорится в сообщении.

РЖД также сообщает, что круглосуточная продажа билетов на все направления ведется в крупнейших аэропортах Москвы - Домодедово, Шереметьево и Внуково. По данным РЖД, на поезда, курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом, в продаже есть около 6 тысяч билетов. Министр транспорта Игорь Левитин во вторник сообщил, что Минтранс РФ рекомендует авиакомпаниям отменять рейсы на Санкт-Петербург для разгрузки столичных аэропортов, в которых из-за непогоды скопились тысячи пассажиров. По его словам, в Санкт-Петербург можно альтернативно увезти людей поездом, цитирует министра РИА Новости.

Как отмечал Левитин, ОАО "Федеральная пассажирская компания" ("дочка"РЖД, осуществляющая перевозки пассажиров в дальнем следовании) подтвердила наличие двух тысяч мест и готова оперативно вывезти всех пассажиров в Санкт-Петербург с оформлением железнодорожных билетов в аэропортах.

РЖД из-за проблем в аэропортах назначили допрейс "Сапсана" между Москвой и Петербургом

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в связи с ситуацией, сложившейся в московских аэропортах, назначает дополнительный рейс поезда "Сапсан"по маршруту Москва - Санкт-Петербург - Москва, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "На 29 декабря назначен дополнительный поезд "Сапсан"по маршруту Москва - Санкт-Петербург с отправлением с Ленинградского вокзала в 14.00 мск", - говорится в сообщении. Ранее во вторник глава Минтранса РФ Игорь Левитин сообщил, что министерство транспорта РФ рекомендует авиакомпаниям отменять рейсы на Санкт-Петербург для разгрузки столичных аэропортов, в которых из-за непогоды скопились тысячи пассажиров. По его словам, Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка"РЖД) уже подтвердила наличие двух тысяч мест и готова оперативно вывезти всех пассажиров в Санкт-Петербург с оформлением железнодорожных билетов прямо в аэропортах. В этой связи Левитин добавил, что в столичных аэропортах через несколько часов будут установлены справочные стойки "Аэроэкспресса"и ФПК, на которых пассажиры при желании смогут оформить билеты на поезд. РЖД 23 декабря сообщили, что назначаются дополнительные поезда "Сапсан"по графику: Санкт-Петербург - Москва отправлением 31 декабря в 13.41 мск; Москва - Санкт-Петербург отправлением 1 января в 13.45 мск; Санкт-Петербург - Москва отправлением 2 января в 7.00 мск и Москва - Санкт-Петербург с отправлением 2 января в 16.45 мск. Поезда "Сапсан"начали курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом с 17 декабря с прошлого года. Сейчас ежедневно выполняется по семь рейсов из каждого города. С 30 июля этого года"Сапсаны"ездят между Нижним Новгородом и Москвой, отправляясь по два раза в день из каждого города, при этом один из рейсов следует до Санкт-Петербурга. Время в пути от Москвы до Петербурга составляет 3 часа 45 минут, от Москвы до Нижнего - 3 часа 55 минут.