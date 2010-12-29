"Аэрофлот" в среду отменит 46 авиарейсов

"Аэрофлот", тысячи пассажиров которого застряли в московских аэропортах после обрушившегося в минувшие выходные на столичный регион "ледяного дождя", объявил об отмене в среду 46 авиарейсов - как международных, так и внутренних, включая 13 в Санкт-Петербург.

"Все пассажиры, которые не желают продолжать полет, могут сдать билеты без штрафных санкций вне зависимости от даты возврата билета, либо обменять билеты на другую дату. Возврат стоимости перевозки осуществляется в любой кассе собственных продаж "Аэрофлота", - говорится в пресс-релизе компании.