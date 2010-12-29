"Выдачу алкоголя не прекращали, иначе нас бы растерзали..." - очевидцы о хаосе в московских аэропортах

Транспортный коллапс, которому из-за удара стихии подверглись московские аэропорты, в очередной раз выявил их неподготовленность к экстремальным ситуациям, сообщает РИА Новости . "Ледяной дождь", обрушившийся в минувшие выходные на столичный регион, привел к хаосу в аэропортах, вылететь не смогли сотни рейсов. По данным ассоциации туроператоров России, задержки коснулись более 20 тысяч человек.

"Мы пережили две очень тяжелые ночи", - рассказала РИА Новости администратор бизнес-зала терминала Е аэропорта Шереметьево Наталья, попросившая не называть ее фамилию. Зал предназначен для ожидания полета пассажирами бизнес-класса, кроме того, попасть сюда может любой пассажир, заплатив 1,5 тысячи рублей. Помещение забито битком: условия здесь гораздо комфортнее, к тому же в цену входит бесплатный алкоголь в неограниченном количестве и кое-какая закуска. Особенной популярностью пользовалось шампанское - как-никак праздник на носу. "Все ужасно напились, но выдачу алкоголя мы не прекращали, иначе нас бы просто растерзали, - говорит Наталья. - Мне пришлось две ночи подряд выслушивать в свой адрес оскорбления: мол, кто ты такая, я заплатил за билет столько, сколько тебе ни в жизнь не скопить, хотя какое отношение мы имеем к задержке рейсов?"

По словам собеседницы агентства, несколько раз среди пассажиров вспыхивали драки, сотрудникам бизнес-зала приходилось вызывать милицию. Еще был момент, когда пассажиры эконом-класса, прознавшие, что в "бизнесе" есть еда и алкоголь, пытались ворваться в него большой толпой, но милиции удалось их остановить, сообщила Наталья. "Ко второму дню люди начали приезжать в аэропорт уже подготовленные - со своими бутербродами, водой, - рассказывает сотрудница аэропорта. - Постепенно самых буйных отправили, и обстановка нормализовалась".

Больше всего дестабилизировало ситуацию отсутствие информации, считает Наталья. "Авиакомпании не дают никакой информации по рейсам - когда они будут, будут ли вообще. Не говорят ни да, ни нет. Глядишь, кто-то бы сдал билет или уехал бы на двое суток из аэропорта, чтобы снова вернуться к своему рейсу. А так все эти пассажиры на взводе коротали время в терминалах", - сказала собеседница агентства.

Впрочем, люди жалуются не только на отсутствие объективной информации. По российскому законодательству, уже через четыре часа после задержки рейса пассажиры имеют право на горячее питание, а через восемь - на оплаченную гостиницу. Но как быть, если одновременно задерживаются десятки и сотни рейсов? "Да, представители авиакомпании нам обещали гостиницу, но, увидев, что никто этим вопросом не занимается, мы сами поселились около аэропорта за 20 тысяч рублей", - говорит молодая преподавательница из Москвы Елена. Она тоже должна была вылететь рейсом 135 "Аэрофлота" в Симферополь еще 27 декабря в 13.35. "Что касается питания, то да, выдавались какие-то ваучеры на 500 рублей, но за ними была такая давка, что мы решили, что оно того не стоит, и сами питались в стремных аэропортовых кафешках", - рассказала пассажирка. По ее данным, полная неразбериха творилась и с возвратом денег за билеты: сначала авиакомпании выдавали наличные, которые быстро кончились, затем стали переводить деньги на счета пассажиров, но и это быстро прекратилось.

Она утверждает, что сотрудники авиакомпаний и аэропорта сняли свои бейджики - чтобы ни на кого персонально нельзя было пожаловаться. "А на все претензии ответ один - обращайтесь в суд", - жалуется пассажирка. Представители авиакомпании предложили Елене полететь с пересадкой через Киев, а когда она согласилась, выяснилось, что мест на киевский рейс нет. Наконец ее внесли в списки пассажиров рейса 135 на 28 декабря и отправили к выходу 43, где уже шла посадка. Представитель авиакомпании переспросил у нее: "Вы та самая пассажирка, которая везет усопшего на похороны? "Елена не стала обманывать и призналась, что это не она. После этого представители авиакомпании вычеркнули ее из списка пассажиров.

По состоянию на утро 29-го Елена все еще находится в Шереметьево.