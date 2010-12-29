Янукович подписал закон о защите информации

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в статью 14 Закона Украины «Об информации» относительно защиты информации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующий закон был принят парламентом 2 декабря. Закон предусматривает, что основными видами информационной деятельности являются получение, использование, распространение, защита и хранение информации.

Защита информации - это комплекс правовых, организационных, информационно-телекоммуникационных средств и мероприятий, направленных на предотвращение несанкционированных действий относительно информации. Получение, использование, распространение, защита и хранение документируемой или публично объявляемой информации осуществляется в порядке, предусмотренном этим законом и другими законодательными актами в сфере информации.