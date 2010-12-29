ВОЛЯ запустила в Харькове первый канал высокой четкости HD

Компания ВОЛЯ предложила своим абонентам в Харькове в промо-режиме первый канал высокой четкости (HD-канал). Об этом УНИАН сообщила руководитель отдела PR компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

По данным А.СИГДЫ, до 31 августа 2011 года у всех пользователей расширенного пакета «Всесвіт» есть возможность смотреть всемирно известный познавательный канал National Geographic HD в формате высокой четкости без дополнительной оплаты.

«Запуск первого HD-канала дает возможность харьковчанам ознакомиться с новым стандартом и требованиями к оборудованию для его просмотра», - сказала она.

Харьков стал вторым городом в Украине, где ВОЛЯ предложила своим абонентам для просмотра каналы в формате высокой четкости. В Киеве ВОЛЯ с декабря 2010 года предлагает отдельный премиальный пакет HD-каналов.

Возможность просматривать HDTV уже сегодня имеют абоненты, у которых есть телевизоры со встроенным ТВ-тюнером стандарта DVB-C, с поддержкой MPEG-4 и формата HD, с соответствующим CI-слотом, куда вставляется приобретенный в компании ВОЛЯ модуль условного доступа (CAM-модуль) и карточка условного доступа. Стоимость САМ-модуля составляет 299 гривен, а карточка выдается клиенту компании при заключении договора.

Компания планирует в 2011 году предложить абонентам ТВ-тюнера, поддерживающими HD-стандарт. С их помощью можно будет смотреть как обычные цифровые каналы, так и каналы высокой четкости.

Справка УНИАН. ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером. В целом по Украине обслуживает около 1,7 млн абонентов, включая более 430 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа в Интернет.

ВОЛЯ предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.