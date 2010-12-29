Укртелеком расширил роуминг в Австрии и Афганистане

Укртелеком расширил международный роуминг мобильной связи (ТМ Utel) для своих абонентов в Австрии и Афганистане. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Роуминг-партнером компании в Австрии стал оператор A1 Telekom Austria (бренд А1). Также услугу голосового роуминга могут получить абоненты Укртелекома в сети афганского оператора Telecom Development Company Afghanistan (TDCA) (бренд Roshan).

Сегодня услуги международного роуминга для абонентов мобильной связи Укртелекома доступны в 70 странах мира.

При этом абонентам мобильной связи Укртелекома доступен мобильный Интернет в 44 странах мира.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернету, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

В 2009 году доход компании составил 8,4 млрд. грн., убытки – 456,4 млн. грн.