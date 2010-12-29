"Аэрофлот" войдет в график по дальним рейсам до 00 часов четверга и компенсирует потери пассажирам
16:56, 29 декабря 2010Транспорт/Связь
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"Аэрофлот" (AFLT) войдет в график по ближним магистральным рейсам до 00 часов сегодняшнего дня, по дальнемагистральным до 00 часов завтрашнего дня. Об этом на заседании президиума правительства сообщил гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, передает ПРАЙМ-ТАСС.
Глава компании пообещал, что "Аэрофлот" полностью компенсирует стоимость билетов всем пассажирам задержанных рейсов, в том числе улетевшим.
Напомним, что по данным российских турагенств, в аэропортах Домодедово и Шереметьево за последние скопилось около 20 тыс. пасссажиров. которые не смогли улететь из-за сложных метеоусловий.
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