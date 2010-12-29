Проезд в харьковском электротранспорте подорожает в феврале

В Харькове стоимость проезда в метрополитене, трамваях и троллейбусах увеличится в феврале.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил Харьковский городской председатель Геннадий КЕРНЕС.

Он сообщил, что стоимость проезда ориентировочно увеличится в конце февраля, но отметил, что это будет зависеть от того, как быстро тарифы будут согласованы в Кабинете министров Украины.

Г.КЕРНЕС отказался назвать новую стоимость проезда, отметив, что процедурой согласования тарифов занимается Кабинет министров.

«Цена должна отвечать сегодняшнему дню и тем возможностям, которые есть у предприятия», - подчеркнул Г.КЕРНЕС.

Справка УНИАН. На сегодня стоимость проезда в харьковском метрополитене составляет 1,5 грн., стоимость проезда в трамваях и троллейбусах – 1,0 грн.