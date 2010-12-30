Крюковский ВСЗ поставит ЮЖД 2 межрегиональные поезда

Крюковский вагоностроительный завод выиграл тендер Южной железной дороги на поставку двух межрегиональных поездов. Соответствующее сообщение размещено на сайте «Государственные закупки». Согласно сообщению, срок поставки — 2 квартал 2012 г. Стоимость договора, заключенного 24 декабря, - 303,45 млн. грн. (с НДС). Напомним, в октябре т.г. Инвестиционный комитет «Укрзализныци» принял решение относительно необходимости приобретения ЮЖД к июню 2012 года на основе конкурсных торгов 2 скоростных межрегиональных поездов.

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