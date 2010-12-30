Мининфраструктуры приняло меры против загрязнения Черного моря

Министерство инфраструктуры не допустило загрязнения акватории Черного моря от севшего на мель 17 декабря 2010 теплохода «Ibrahim-Y» (флаг Камбоджи) в 800 метрах от западного побережья Крыма в районе мыса Тарханкут. Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, несколько дней доступ на судно был невозможен из-за сложных погодных условий.

В связи с возможностью загрязнения окружающей среды остатками топлива на борту судна Министерство инфраструктуры провело совещание с участием руководства Госпогранслужбы, Государственной таможенной службы, МЧС и других соответствующих служб с просьбой ускорить выдачу разрешения на свободный доступ на судно, удаление с судна «Ibrahim -Y», остатков топлива и нефтесодержащих смесей и выгрузки части груза.

По результатам проведенного совещания уже к концу 28 декабря разрешение на свободный доступ на судно был предоставлен, с утра 29 декабря уже начались активные работы по подводному и надводному обследованию судна для определения вариантов быстрого устранения возможной опасности.

Сейчас на борту судна находится около 40 тонн топлива и 2 тонн смазочных материалов.

«Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с соответствующими представителями государственных органов, что позволит как можно скорее провести работы по минимизации ущерба от этой аварийного события, что особенно важно с учетом сезона зимнего периода», - отметил заместитель председателя Укрморречфлота – главный государственный инспектор по безопасности судоходства Илья ТИХОНОВ.