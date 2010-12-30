«Мостобуд» до 1 марта построит путепровод возле Марганца

ПАО «Мостобуд» победило в тендере Приднепровской железной дороги на строительство автодорожного путепровода на 116 км перегона Марганец-Никополь.

Как сообщается на сайте «Государственные закупки», стоимость договора, подписанного 27 декабря, - 16,230 млн. грн. (с НДС).

Сроки строительства - декабрь 2010 г. - 1 марта 2011 г.

В то же время, торги по лоту №2 - строительство подходов к данному автодорожному путепроводу - отменены, так как на участие в торгах было подано менее двух конкурсных предложений.

Как сообщал УНИАН, в Марганце за средства Приднепровской железной дороги построят автодорожный путепровод над железнодорожными путями на 116 км перегона Никополь-Марганец – возле места трагедии, которая произошла в октябре т.г., когда из-за столкновения поезда с автобусом погибло свыше 40 человек.

По сообщению ПЖД, всего на строительстве автодорожного путепровода будет освоено около 25 млн. грн.

Работы по организации строительства автодорожного путепровода над железнодорожными путями на 116 км перегона Никополь-Марганец начаты 19 ноября 2010 года по заданию первого вице-премьера Украины Андрея КЛЮЕВА и согласно протокольному решению Днепропетровской облгосадминистрации от 19 октября т.г.

Это будет мост длиной 50 м с девятиметровой шириной проезжей части и двумя тротуарами для пешеходов по 1,25 м. Высотный габарит его будет не менее 6,7 м.

Справка УНИАН. 12 октября 2010 года в 09:02 на перегоне Блок-пост 114 км – Марганец (Днепропетровская обл.) на переезде произошло столкновение локомотива с рейсовым автобусом. Погибло свыше 40 человек.