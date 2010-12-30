ЮЖД привлекла кредиты

Южная железная дорога (ЮЖД) привлекла у «ВТБ Банка» (Киев) кредитов на сумму 400 млн. грн. Об этом говорится в сообщении ЮЖД, обнародованном в на веб-портале «Государственные закупки».

Как сообщалось, ЮЖД в октябре объявила тендер по привлечению кредитов, состоящий с 7 лотов: 1 и 2 лоты — по 100 млн. грн., 3-6 лоты — по 50 млн. грн. и 7 лот — на 69 млн. грн.

Победителем по 1-6 лотам стал ВТБ Банк, который предложил ЮЖД кредитные линии по этим лотам со ставкой 16,5% годовых, комиссией 1% и стоимостью залога 334%. Соответствующий кредитный договор был подписан 28 декабря 2010 года.

«Райффайзен Банк Аваль» стал победителем по 7-му лоту на 69 млн. грн., которые будут предоставлены под 14,37% годовых, комиссия по кредиту - 2,1%, стоимость залога – 100%.

Согласно условиям тендера, кредитные линии должны быть открыты до конца 2010 года.

Целевое назначение и срок предоставления средств в сообщении не уточняется.

Справка УНИАН. Южная железная дорога (ЮЖД) входит в состав 6 железных дорог Украины, которые объединяет монополист железнодорожных перевозок «Укрзализныця».

Чистая прибыль Южной железной дороги в 2009 г. составила 74 млн. грн., в 2010 предприятие планирует получить 27,5 млн. грн. чистой прибыли.

ПАО «ВТБ Банк» (Киев) основано в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 октября 2010 года активы банка составили 30,826 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 26,206 млрд. грн., обязательства – 28,644 млрд. грн., собственный капитал – 2,183 млрд. грн. Уставный капитал банка по состоянию на 18 ноября 2010 года составил 5,416 млрд. грн.

Российский "Внешторгбанк" (ВТБ) владеет 99,97% акций ПАО «ВТБ Банк».

Акционерное общество «Райффайзен Банк Аваль» основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 октября 2010 года составили 55,932 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 44,910 млрд. грн., обязательства - 49,508 млрд. грн., уставный капитал - 3,003 млрд. грн., собственный капитал – до 6,424 млрд. грн..

«Райффайзен Банк Аваль» в январе-сентябре 2010 года получил прибыль 34,930 млн. грн.

Австрийская группа "Райффайзен" владеет 95,93% акций «Райффайзен Банк Аваль».