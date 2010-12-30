«Укравтодор» рассчитывает получить гарантии правительства на не менее 10 млрд. грн. кредитов

«Укравтодор» нуждается в получении кредитов в размере не менее 10 млрд. грн. на подготовку к Евро-2012 в следующем году, и будет обращаться в правительство на получение госгарантий под такой объем кредитов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции глава «Укравтодора» Владимир ДЕМИШКАН.

«Нам нужно не менее 10 млрд. грн. на подготовку к Евро», - сообщил он.

По словам В.ДЕМИШКАНА, «Укравтодор» рассчитывает на привлечение таких средств под госгарантии. При этом он отметил, что кредиты без госгарантий ведомство в следующем году брать не планирует.

По словам В.ДЕМИШКАНА, в целом в 2011 году должно быть сдано в эксплуатацию не менее 1200 км дорог. «Это значительные объемы работ, нужны значительные объемы финансирования», - сказал он. Он также отметил, что в госбюджете заложено 5,6 млрд. грн. на строительство и реконструкцию автодорог, и эти средства пойдут, в первую очередь, на дороги в рамках подготовки к Евро-2012. По словам главы «Укравтодора», под гарантии правительства будут привлекаться средства под тот перечень объектов, который будет утвержден правительством. Как уточнил он, правительство также будет определять, какой объем госгарантий оно предоставит «Укравтодору» в следующем году.