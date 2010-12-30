Индийская ITNL заинтересована в строительстве дороги Львов-Луганск и Керченского моста

Индийская компания ITNL заинтересована в строительстве дороги Львов-Луганск и Керченского моста на условиях концессии, а также Большой кольцевой дороги вокруг Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции глава «Укравтодора» Владимир ДЕМИШКАН.

«К нам обратилось несколько компаний относительно строительства платных дорог. Мы предложили на условиях концессии строительство дороги Львов-Луганск – это 1430 километров, она проходит через половину областей Украины, это дорога Европа – Азия. Были у нас представители индийской компании, согласились, отрабатывают вопрос строительства», - сказал он. По его словам, стоимость строительства этой дороги – 21 млрд. долларов.

«Кроме того, они заинтересованы в строительстве моста через Керченский пролив, они готовы взять его в концессию», - отметил В.ДЕМИШКАН.

Также он сообщил, что компания заинтересована в концессии Большой кольцевой дороги вокруг Киева. Кроме того, по словам главы ведомства, «Укравтодором» планируется строительство автодорог на условиях концессии Новомосковск – Симферополь и в обход Щербаковки. «По этим дорогам в ближайшее время начнем вести активные переговоры», - сказал В.ДЕМИШКАН. По его словам, индийская ITNL уже в феврале 2011 года планирует дать средства на разработку ТЭО по автодорогам, которые их заинтересовали, для строительства на условиях концессии. Как уточнил В.ДЕМИШКАН, чтобы появились платные дороги, необходимо их строить с нуля. К примеру, дорогу Львов-Луганск необходимо строить около четырех лет. Это будет полностью новая дорога, при этом существующая дорога на данном направлении по-прежнему будет использоваться как бесплатная. По оценкам В.ДЕМИШКАНА, стоимость проезда по платной дороге может составить 30 евроцентов за один километр. Он также отметил, что по оценкам украинских институтов, проезд по платной дороге в итоге может оказаться на 30% дешевле за счет того, что она будет высокого качества, поэтому снижается расход топлива, а также не так изнашивается автомобиль. По словам главы «Укравтодора», в этом году велись переговоры по 14 объектам для концессии. В.ДЕМИШКАН уточнил, что индийская ITNL является известной компанией, уже имеет в концессии около 10 тыс. километров дорог, в частности в США.