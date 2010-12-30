"Аэрофлот" компенсирует пассажирам около 20 млн. долл. за сбои с вылетами

ОАО "Аэрофлот – российские авиалинии" (AFLT) направит на компенсацию пассажирам около 20 млн долл из-за коллапса с вылетами в последние дни, сообщает ПРАЙМ-ТАСС со сссылкой на представителя авиакомпании.

По его словам, компенсация будет выплачена всем пассажирам, кто пострадал от этой сбойной ситуации – кто улетел, кто ожидал вылета в аэропорту и т.д. Всем этим пассажирам будет возвращена стоимость билета.

В компании отметили, что механизм компенсации начнут разрабатывать сразу после новогодних праздников и примут в течение недели.

Компенсация пассажирам будет выплачиваться из прибыли авиакомпании.