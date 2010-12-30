С 1 января Chevrolet Niva подорожает на 1300 грн. - производитель

СП "ДжиЭм-АВТОВАЗ" повышает с 1 января 2011 г розничные цены на автомобили Chevrolet Niva комплектаций L, LC, GLS, GLC повысятся на 5000 руб. (1300 грн.) Об этом сообщает ПРАЙМ-ТАСС со ссылкой на СП.

Таким образом, стоимость автомобилей Chevrolet Niva L составит 429 тыс руб, LC – 458 тыс руб, GLS – 478 тыс руб, GLC – 505 тыс руб.

Повышение цен на автомобили связано с инфляцией, удорожанием комплектующих изделий и увеличением операционных расходов

СП "ДжиЭм-АВТОВАЗ" создано российским ОАО "АВТОВАЗ" (AVAZ) и американской General Motors. СП приступило к производству автомобилей в сентябре 2002 г.

СП производит автомобили Chevrolet Niva.