ДЖД освоила 267 млн. грн. на модернизацию вокзального комплекса Донецк

Донецкая железная дорога в 2010 году освоила 267 млн. грн. на модернизацию вокзального комплекса Донецк.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ДЖД, об этом сегодня сказал начальник Донецкой железной дороги Николай РОГОВ на селекторном совещании, посвященном итогам года и основным задачам перед предприятием на 2011 год.

Н.РОГОВ отметил, что в 2010 году произведены масштабные работы по модернизации вокзального комплекса Донецк в рамках подготовки к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года. «Широко ведутся работы по строительству пригородного вокзала, строительству транзитного вокзала, торговых комплексов. В начале декабря успешно введен в эксплуатацию новый пост электрической централизации на станции Донецк. Значительне работы произведены по модернизации путевой системы, разделено пассажирское и грузовое движение. В целом освоено 267 миллионов гривень», — сказал начальник ДЖД.

Среди основных задач на 2011 год Н.РОГОВ выделил программу по развитию скоростного железнодорожного движения в Украине к Евро-2012. В частности, Донецкой железной дороге необходимо подготовить свою инфраструктуру для скоростной линии, которая будет связывать Львов—Киев—Харьков—Донецк. А также организовать скоростное движение между годами-миллионниками в направлении Донецк—Харьков—Днепропетровск—Донецк.

«К концу следующего года железнодорожники Донецкой должны сдать новый вокзальный комплекс Донецк, который, и я в этом уверен, станет гордостью Донбасса и одним из лучших вокзалов в Украине», — подчеркнул начальник ДЖД.