Почти 2 тыс. дорожников работают над обеспечением проезда по дорогам Украины

Почти две тысячи дорожников работают над обеспечением проезда по автодорогам Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

По состоянию на 31 декабря нарушений в функционировании объектов транспортного комплекса и связи (железнодорожного, авиационного, морского, автомобильного транспорта, метрополитена и подразделений Госспецтрансслужбы) из-за ухудшения погодных условий на территории Украины не произошло.

Проезд автомобильного транспорта на дорогах общего пользования Украины, включая горные перевалы, обеспечен.

На зимнем содержании дорог работают 811 механизмов и 1756 рабочих.