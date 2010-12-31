Почти 2 тыс. дорожников работают над обеспечением проезда по дорогам Украины
12:26, 31 декабря 2010Транспорт/Связь
0
Почти две тысячи дорожников работают над обеспечением проезда по автодорогам Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.
По состоянию на 31 декабря нарушений в функционировании объектов транспортного комплекса и связи (железнодорожного, авиационного, морского, автомобильного транспорта, метрополитена и подразделений Госспецтрансслужбы) из-за ухудшения погодных условий на территории Украины не произошло.
Проезд автомобильного транспорта на дорогах общего пользования Украины, включая горные перевалы, обеспечен.
На зимнем содержании дорог работают 811 механизмов и 1756 рабочих.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter