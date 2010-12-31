КМУ исключил документы ж/д перевозок из перечня подлежащих голографической защите

Кабинет министров Украины (КМУ) исключил документы на перевозку грузов железнодорожным транспортом из перечня документов, которые подлежат защите голографическими элементами. Текст соответствующего распоряжения КМУ от 22 декабря №1167 обнародован сегодня в №247 газеты «Урядовый курьер».

Кроме того, документом внесены изменения в постановление КМУ от 19 апреля 1993 г. №283, которое предусматривает исключение перевозочных документов на перевозку грузов ж/д транспортом из номенклатуры документов строгой отчетности, которые изготовляются по лицензии Минфина.

Постановление вступает в силу с 1 января 2011 г.

Согласно документу, при этом Мининфраструктуры, Минфину, Минэкономразвития и торговли поручено привести собственные нормативно-правовые акты в соответствие с новым постановлением.

Справка УНИАН. Перечень документов, которые подлежат защите голографическими элементами, утвержден постановлением КМУ от 5 июля 2002 г. №932.