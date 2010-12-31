ЮЗЖД назначила и отменила движение некоторых электричек

Для обеспечения пассажирских перевозок в пригородном сообщении Юго-Западной железной дорогой назначены дополнительные электропоезда по некоторым направлениям и отменен ряд электричек на третье января 2011 г. Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры, назначены электропоезд №6541 Киев-Петровка - Фастов, №6914 Киев-Волынский - Носовка, №6673 Борщаговка - Немешаево, №6010 Фастов - Северная, №6923 Носовка - Северная. При этом будет отменено движение следующих пригородных электропоездов: №6071, 6073, Киев - Вишневое; №6025,6029 Киев - Фастов, №6070, 6072 Вишневое - Киев, №6627 Борщаговка - Клавдиево, №6675, 6678 Борщаговка - Немешаево, №6014 Мотовиловка - Киев, №6670 Бородянка - Святошин, №6870 Киев - Борисполь, №6805 Березань - Борщаговка, №6871 Борисполь - Северная, №6672 Ирпень - Борщаговка, №6606 Бородянка - Борщаговка, №6674 Буча - Борщаговка. Юго-Западная железная дорога призывает пассажиров следить за изменениями в расписании движения поездов пригородного сообщения.